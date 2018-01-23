وفاة الممثل محمد المفرح ” أبو مسامح ” بعد صراع مع المرض

أماني الغامدي(صدى):

نعى الوسط الفني والإعلامي والثقافي، اليوم الثلاثاء، الممثل الشهير محمد سعد المفرح، الذي اشتهر باسم أبو مسامح، والذي وافته المنية .

وتوفي الفنان القدير محمد المفرح ‫” أبو مسامح ” ، في مستشفى سليمان الحبيب التخصصي، بعد ألم حاد مفاجئ في الكبد والرئة.

واشتهر اسم أبو مسامح، بعدد من الأعمال شارك بها، كانت بدايته في الإذاعة عام 1964، وعند انطلاق البث التجريبي للتلفزيون السعودي عام 1965 قدم العديد من الأعمال، وحصل على دبلوم من ” المعهد العالي للفنون المسرحية ” عام 1968 في مصر، وكان يعمل في نفس الوقت موظفا بوزارة الصحة, وقدم استقالته عام 1975 ليحترف التمثيل بعدها .