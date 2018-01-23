تعليم عسير يوضح البرنامج الزمني لحركة النقل الخارجي للمعلمين

أبها(صدى):

أعلن جلوي آل كركمان مدير عام التعليم في عسير ، البرنامج الزمني والخطوات الإجرائية لحركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي 1439 – 1440 هـ ، لعموم الإدارات والمدارس والأقسام ، اليوم الثلاثاء .

ومن جانبه ، أشار مدير إدارة شؤون المعلمين محمد فائع ، إلى أنه تم فتح النظام لتحديث البيانات يوم 6/5/1439 هـ ، حيث يبدأ إدخال الرغبات في 11/5/1439هــ ، فيما يبدأ تحديث بيانات المدارس من قبل القادة في 25/5/1439هـ ، ليغلق النظام يوم 6/6/1439 هـ ، على أن يتم إعلان حركة النقل على النظام في 17/6/1439هــ .

ولفت ” فائع ” ، إلى أنه سيتم فتح نظام الاعتراض بشكل إلكتروني على الحركة خلال 10 أيام من وقت إعلان النتيجة .