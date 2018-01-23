طيران التحالف يدمر مركبات وثكنات للحوثيين بـ ” نجران “
أعلنت مصادر، اليوم الثلاثاء، أن طيران التحالف العربي، يدمر مركبات وثكنات لمليشيات الحوثيين قبالة نجران.
و اعترض التحالف العربي، السبت الماضي، صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون من داخل الأراضي اليمنية باتجاه منطقة نجران جنوبي المملكة.
المر[ عدد التعليقات: 581 ] نشر منذ 11 دقيقة
شدوا عليهم حتي ينخوا الانجاس اوجع اذا ضربت ماينفع معهم الاالتدمير محرضتهم الصفويه لابارك الله فيهم الله يحفظ جنودنا وينصرهم
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 23721 ] نشر منذ 10 دقائق
الله المستعان
tawaq[ عدد التعليقات: 268 ] نشر منذ 9 دقائق
من كتب العنوان تافه او عميل
ويجب ان يحاسب ويعتقد ان المانشيت مثير ولا يعرف تاثيره