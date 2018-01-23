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طيران التحالف يدمر مركبات وثكنات للحوثيين بـ ” نجران “

طيران التحالف يدمر مركبات وثكنات للحوثيين بـ ” نجران “
راشد آل شريه(صدى):

أعلنت مصادر، اليوم الثلاثاء، أن طيران التحالف العربي، يدمر مركبات وثكنات لمليشيات الحوثيين قبالة نجران.

و اعترض التحالف العربي، السبت الماضي، صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون من داخل الأراضي اليمنية باتجاه منطقة نجران جنوبي المملكة.

 


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 581 ] نشر منذ 11 دقيقة

شدوا عليهم حتي ينخوا الانجاس اوجع اذا ضربت ماينفع معهم الاالتدمير محرضتهم الصفويه لابارك الله فيهم الله يحفظ جنودنا وينصرهم

[ عدد التعليقات: 268 ] نشر منذ 9 دقائق

من كتب العنوان تافه او عميل
ويجب ان يحاسب ويعتقد ان المانشيت مثير ولا يعرف تاثيره

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