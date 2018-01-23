طيران التحالف يدمر مركبات وثكنات للحوثيين بـ ” نجران “

راشد آل شريه(صدى):

أعلنت مصادر، اليوم الثلاثاء، أن طيران التحالف العربي، يدمر مركبات وثكنات لمليشيات الحوثيين قبالة نجران.

و اعترض التحالف العربي، السبت الماضي، صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون من داخل الأراضي اليمنية باتجاه منطقة نجران جنوبي المملكة.