بالصور.. الأمير عبد العزيز بن سعد يتفقد المدينة الجامعية لجامعة حائل

علي العنزي(صدى):

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل اليوم مشاريع المدينة الجامعية لجامعة حائل في جولة شملت عددا من المشاريع قيد التنفيذ داخل الحرم الجامعي للمدينة الجامعية، رافقه فيها معالي مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن ابراهيم البراهيم، وعدد من مسؤولي جامعة حائل والمختصين في المشاريع المنفذة.

وبدأت الجولة التفقدية في مبنى كلية الهندسة الجديد في المدينة الجامعية، حيث تشرف مدير ووكلاء وعمداء الجامعة ومهندسي المشاريع بالسلام على سموه، ثم حضر سموه عرضا مرئيا عن مشاريع المدينة الجامعية في مسرح كلية الهندسة، بعد ذلك استقل سموه الحافلة المخصصة للجولة التفقدية، يرافقه عدد من المسؤولين، ووقف سموه على مشاريع البرج الإداري، كلية التربية، الطب، الصيدلة، المستشفى الجامعي، سكن الطلاب، وإسكان أعضاء هيئة التدريس.

وأكد سمو أمير حائل عقب الجولة أن ما شاهده اليوم يعطي البعد الثالث لهذه الدولة، وهو الإصرار على التنمية النوعية، والحمدلله رأينا اليوم توسعا هائلا في حزمة المنشآت يجري العمل فيها، رافعا سموه أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين ،على الدعم الكبير الذي يولونه للتنمية في بلادنا الغالية، مشيدا بالدور الذي يقوم به المسؤولون في الجامعة، ومثمنا المثابرة على العمل لرفع مخرجاتها.

وقال سموه إن مشاهدته للمهندسين السعوديين في المشاريع المختلفة داخل المدينة الجامعية قد أسعده كثيرا، مؤكدا أن الثروة البشرية هي العامل الرئيسي الذي يؤدي إلى تنمية المجتمعات.

