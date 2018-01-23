شاب يفقد 450 كيلو جرامًا خلال برنامج طبي علاجي

علي القحطاني(صدى):

دخل الشاب خالد الشاعري، الذي فقد 450 كيلو جرامًا من وزنه، في آخر مراحل العلاج الطبّي، وهي عملية التجميل للزوائد الجلدية التي خلفتها السمنة المفرطة طوال عشر سنوات.

يذكر أن خالد، وصل وزنه إلى 610 كيلو جرامات قبل أن يخضع لبرنامج علاجي مكثّف، بعد وصوله للرياض عام 2013، حقق ما يشبه المعجزة.

وتم علاج الشاعري، الذي يبلغ من العمر 26 عامًا، وسط إجراءات إنقاذ وإسعاف متخصّصة، استلزمت تأمين سرير ضخم استغرقت صناعته في أمريكا خصيصًا لخالد نحو ستة أشهر.