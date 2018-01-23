” سراكو للمقاولات ” تعلن عن 10 وظائف شاغرة بالدمام

فاطمة المالكي(صدى):

أفادت شركة سراكو للمقاولات والصيانة، عن توفّر عدد عشر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الدمام، ورأس تنورة.

وأوضحت الشركة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 22 يناير 2018م.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

1– فني كهربائي (مولدات).

2– محاسب.

3– مدير مشروع.

4– مهندس مدني.

5– مهندس تكييف .

6– مهندس إلكترونيات.

7– مهندس ميكانيكي.

8– مهندس كهربائي.

9– مشرف المشتريات.

10– مسؤول مشتريات.

وأشارت، إلى أن للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المعلنة، فضلًا الدخول من هنا .