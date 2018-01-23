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النيابة العامة توضح حقوق المتهمين عند القبض عليهم

النيابة العامة توضح حقوق المتهمين عند القبض عليهم
نايف السالم(صدى):

أكد النيابة العامة إن هناك حقوقًا للمتهمين يجب أن يتعرفوا عليها عند القبض عليهم أو توقيفهم .

وأشارت النيابة العامة إلى هذه الحقوق عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، قائلة ” يجب أن يعرف المتهم أسباب القبض عليه ، وحقه في الاستعانة بوكيل أو محام ، وحقه في الاتصال بمن يرغب في إبلاغه ” .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 200 ] نشر منذ 28 دقيقة

النيابة العامة لاتزور السجون تكتفى باستلام الراتب اخر الشهرواذا رفعت دعواك اليهم لخصمك رفضوها بصك لرفضهم وحولوك الى خصمك شفهياً وليست ابواب مدراء النيابة العامة مفتوحة للمتظرر من المواطنين
واتمنى ان استدعى من اجل ه السطرين لكى اخذ حقى

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