النيابة العامة توضح حقوق المتهمين عند القبض عليهم

نايف السالم(صدى):

أكد النيابة العامة إن هناك حقوقًا للمتهمين يجب أن يتعرفوا عليها عند القبض عليهم أو توقيفهم .

وأشارت النيابة العامة إلى هذه الحقوق عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، قائلة ” يجب أن يعرف المتهم أسباب القبض عليه ، وحقه في الاستعانة بوكيل أو محام ، وحقه في الاتصال بمن يرغب في إبلاغه ” .