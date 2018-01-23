بالصور.. حريق في مستشفى بحي الأمير فواز

نايف السالم(صدى):

قال الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، إن حريق اندلع في غرفة على سطح مستشفى بحي الأمير فواز جنوب شرق محافظة جدة، أدي إلى إخلاء 7 منومين بالإضافة إلى المراجعين بالمستشفى إلى مناطق آمنة.

وأضاف الدفاع المدني، اندلع الحريق بعد ظهر اليوم الثلاثاء بغرفة على سطح مستشفى من 3 أدوار جنوب شرق محافظة جدة، موضحًا أن الحريق تسبب في انتشار الأدخنة في ممرات المستشفى مما استدعى تدخل فرق الإنقاذ وإخلاء 5 منومين بالإضافة الى طفلين كما تم إخلاء المستشفى من المراجعين من العيادات الخارجية.

وأكد الدفاع أن جميع المنومين تم إخلاؤهم إلى مناطق آمنة بالمستشفى، وأن الحريق اقتصر على غرفة بسطح البناية تم التعامل معه عن طريق فرق الإطفاء وإخماده دون تسجيل أي إصابات.