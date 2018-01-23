” البيئة ” تسجل إصابة واحدة بإنفلونزا الطيور في وادي الدواسر

سعيد العجل(صدى):

كشف الإيجاز اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة عن حالات الإصابة في انفلونزا الطيور من نوع H5N8 تسجيل إصابة واحدة في المملكة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في وادي الدواسر .

وبينت الوزارة أنها عدد العينات التي تم جمعها منذ بداية الانتشار بلغت 3749 عينة جمعت من كافة مناطق المملكة جاءت نتائج الحالات الايجابية منها 110.

كما أوضحت الوزارة ان عددالبلاغات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بلغت 13بلاغ، فيما بلغت عدد الاستفسارات 41استفساراً ووصل اجمالي عدد الاستفسارات والبلاغات 2018 ، فيما تستمر الحملات التوعوية والاستقصائية في كافة مناطق المملكة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.