10 أشياء الأكثر جذبا للرجال في المرأة

متابعات(صدى):

رغم أن الرجال يختلفون فيمن يعشقون، لكن ربما يجتمعون حول عدة أشياء تلفت نظرهم في المرأة الشرقية ومنها الأشياء العشرة التالية:

الصوت:

الصوت يلعب دورا كبيرا في انجذاب الرجل للمرأة، حيث يترك داخله انطباعا مثيرا، ويجذبه كالمغناطيس.

أما نوع الصوت، فيعود لطبيعة الرجل نفسه، فبرغم أن الكثير من النساء ينعمن أصواتهن في أثناء الحديث، ظنا أن الرجال كلهم يعجبهم هذا النوع من الصوت، إلا أن الكثير منهم لا يعجبهم ذلك، بل يحبون الأنثى ذات الصوت الأجش.

الشعر:

لا شيء يجذب الرجل كشعر المرأة، فالمهم أن يكون نظيفا ولامعا، فبقدر أن هناك رجال يعشقون الشعر الطويل، فإن هناك آخرون يذوبون غراما بالشعر القصير.

البشرة:

إذا كنت تعانين من مشاكل في بشرتك، فعليك إيجاد حل سريع لعلاجها، فالبشرة النقية والخالية من العيوب والشوائب هي ما ينجذب إليها للرجال.

العينان:

عند أي لقاء بين المرأة والرجل، فإن أول ما سينظر إليه هو العيون، لذا حاولي أن تضعي مكياجل خفيفا حولهما يظهرهما بشكل جميل.

السيقان:

أظهرت الدراسات أن النساء اللاتي يمتلكن سيقانا طويلة أكثر جذبًا للرجال، وأيضا صاحبة السيقان الممتلئة قليلا تجذب أيضا الرجال.

القلب الدافئ

يبحث الرجل عن امرأة تكن له سكنا وبيتا، والمرأة الشرقية بقلبها الدافئ العطوف، تعلم أنها هي مصدر الحب في حياة الرجل، وفي حياة عائلتها لذلك تقتنص قلب الرجل بسرعة وبدون مجهود.

الجريئة والخجولة

يحب الرجل المرأة الخجولة فيشعر بأنوثتها، ولكنه يحتاج أيضا إلى شريكة حياة قوية وشجاعة، لا تنقصها الجرأة في مواجهة الواقع، مزيج متناقض، لكنه جذاب قد يجده الرجل ممزوج في روح المرأة الشرقية التي تجمع بين الخجل الأنثوي والجرأة.

العاشقة لبيتها

رغم كل ما يتحدث به الرجل عن العمل والتطور تبقى صورة المرأة التي تهتم بعائلتها وتضعها في مقدمة أولوياتها هي الصورة التي يبحث عنها كثير من الرجال، المرأة التي تعتني بكل تفاصيل البيت والحياة والأطفال، فهي زوجة محبه وأم ناجحة وطاهية ماهرة، فهي كل نساء الدنيا.

خفيفة الظل:

المرأة التي تتقبل الدعابة وتحبها، وتطلق بعضها دون مبالغة فيها يعشقها الرجال كلهم.

الأنثى:

يعشق الرجل تلك المرأة الأنثوية، الناعمة، الحساسة، والعطوفة بالإضافة لكونها متفهمة ومهتمة، وهذا يؤكد أن الرجل يبحث في المرأة عن الصفات التي تنقصه.