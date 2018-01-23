الأرصاد وحماية البيئة تطلق حملة تفتيشية على المنشآت الساحلية

حمود العنزي (صدى):

تعتزم الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنفيذ حملات تفتيشية على النطاق الساحلي، ابتداءً من الشهر الحالي لعموم سواحل المملكة بهدف الحفاظ على البيئة البحرية .

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني ، أن الحملة تأتي في إطار تنفيذ التوجيهات بالعمل على إيقاف ضخ مياه الصرف الصحي غير المعالجة في البحر والأودية ومجاري السيول.

وأشار القحطاني، إلى أنها ستشمل جميع المنشآت الخاصة والاستثمارية للتأكد من سلامة التخلص من مخلفات الصرف الصحي والصناعي، وعدم صرفها في البيئة البحرية .