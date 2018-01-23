بالفيديو.. احتجاج الأحوازيين من إهمال الحكومة الإيرانية في أزمة تلوث الهواء

طهران(صدى):

تجمع العشرات من الأحوازيين، اليوم الثلاثاء، احتجاجا على إهمال الحكومة الإيرانية، تجاه أزمة تلوث الهواء في الأحواز.

واعتصم عشرات الأحوازيين، الأسبوع الماضي، أمام مبنى محكمة الثورة بالأحواز؛ وذلك تنديداً بالاعتقالات القسرية التي طالت أكثر من 1300 شخص من بينهم نساء وأطفال، منذ انطلاق الثورة الإيرانية.

يذكر أن السلطات الإيرانية اعتقلت أكثر من 1322 شخص في إقليم الأحواز المحتل منذ اندلاع الثورة في الأقاليم المحتلة من إيران والمدن الفارسية في 28 ديسمبر 2017، بينهم 25 طفل وعشرات النساء.