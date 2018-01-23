زيدان: أثق في كريم بنزيما لأنه لاعب حاسم

ماجد محمد(صدى):

أكد مدرب ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، أن إيسكو ألاركون سيلعب دائمًا دورًا مهمًا في الفريق “ الملكي ” ، رغم أنه سيفقد موقعه كأساسي في التشكيلة مع عودة الويلزي غاريث بيل، حيث واصل الدفاع عن كريم بنزيما، مطالبًا الجمهور بتشجيع كل لاعبي “ الميرينغي ” خلال المباريات.

وقال زيدان، إن إيسكو سيتمتع بدور مهم في ريال مدريد سواء كنت هنا أم لا، أظهر كم هو لاعب جيد، وأنا دائماً أعرب عن ثقتي في لاعب حاسم مثله وهذا لن يتغير.

وأضاف: توجد مباريات لم يشارك فيها كما حدث أمام برشلونة، لكن هذه ليست الفكرة، طرد لاعب وقتها أجبرنا على تغيير الخطط، إيسكو يستطيع المشاركة مع طريقة 4-3-3 في مواقع عديدة.

وأوضح أن إيسكو “ مستعد لفهم أهمية الدور الذي يقوم به دائمًا، مؤكدًا أن بنزيما سيشارك غدًا مع الريال في إياب ربع نهائي كأس الملك.