” تكليف الثقفي ” مديرًا عامًّا لإذاعة نداء الإسلام

حامد العمري(صدى):

أصدر الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون، داود الشريان، قرارًا بتكليف علي بن سعد الثقفي، مديرًا عامًّا لإذاعة نداء الإسلام بمكة المكرمة لستة أشهر، خلفًا لمديرها السابق عبدالرحمن بن مهدي القبيسي.

يذكر أن ” الثقفي ” تدرج في العمل الإعلامي بهيئة الإذاعة والتلفزيون، أكثر من عشرين عامًا، بدأها مذيعًا في القناة الأولى بالرياض، ثم انتقل إلى تلفزيون مكة المكرمة أربع سنوات، ثم مذيعًا في إذاعة جدة أكثر من اثني عشر عامًا، إلى صدور قرار عمله الإداري بإذاعة نداء الإسلام، نائبًا لمدير الإذاعة، ومديرًا للتنفيذ، إلى صدور قرار أمس تعيينه، مديرًا عامًّا للإذاعة.