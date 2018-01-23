الطيران المدني الإماراتي: هناك نية لدى قطر للتصعيد ضدنا

أبوظبي(صدى):

كشفت إدارة الطيران المدني بدولة الامارات العربية المتحدة، عن وجود نية لدى قطر للتصعيد ضد شركات طيران الإمارات، مؤكدة أن قطر تنوي تكرار حادث اعتراض طائراتها.

وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني بدبي، خلال إحاطة صحفية في وزارة الخارجية لتوضيح الانتهاكات القطرية وتهديدها للملاحة الجوية والطائرات المدنية، إنها تقدمت بشكوى الى المنظمة الدولية للطيران المدني بشأن الانتهاكات القطرية للملاحة الجوية، واعتبرت الهيئة تغيير مسارات الطائرات خيارا بديلا خلال الفترة المقبلة للحفاظ على أمن وسلامة الركاب.

كما عرضت مقاطع فيديو وصور خلال الإحاطة الصحفية، تفضح كذب ادعاءات قطر وتعمدها لاستفزاز الطائرات الإماراتية التي كانت في مجالها الجوي الطبيعي.

وقال المدير العام المساعد لقطاع خدمات الملاحة الجوية في الهيئة العامة للطيران المدني، أحمد الجلاف، إن قطر بررت لأميركا اعتراض طائرات مدنية إماراتية بأن المقاتلات كانت في مهمة تدريب، معقبا على ذلك: ” عذر أقبح من ذنب ” .