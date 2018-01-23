الكشف عن ” فولكس فاجن جولف 8 ” طراز 2019 في اجتماع للموردين

متابعات(صدى):

في يونيو 2019 ينتظر أن تبدأ فولكس فاحن انتاج الجيل الجديد من سيارتها جولف, وهو جيل MK8 وهي السيارة التي أعلن عنها في مؤتمر للموردين أمام 180 مدير لعدد 120 مورد في مصنع فولكس فاجن وكانت صورة السيارة تشويقية.

ويذكر أن جولف قدمت لأول مرة في 1974 والآن هي في جيلها السابع وتعتبر افضل سيارات الشركة مبيعاً في أوروبا وقد باعت على مستوى العالم 952.926 ألف سيارة في خلال 2017 بعد فورد F-150 وتويوتا كورولا ، فيما كانت ثاني أفضل سيارات فولكس مبيعاً تيجوان وباعت 703.143 ألف نسخة في 2017.

وينتج مصنع فولكس فاجن قرابة 2000 نسخة جولف في اليوم ومنهم نسخ Atrack والهايبرد بلوج ان GTE وجولف الكهربائية بالكامل. ويعتبر اطلاق جولف الجديدة أحد أهم الاطلاقات للمجموعة في الفترة المقبلة وسيبدأ انتاج الجيل الجديد من السيارة في 2019.

وسيكون الجيل الجديد من جولف أفضل فيما يتعلق بوظائف التواصل والاتصالات والقيادة الذاتية مع زيد من البرمجيات ووسائل المساعدة والأمان . وبالنسبة للمحركات فأكثر ما يلفت الانتباه في الجيل الجديد نظام هجين محدود سيأتي مع المحرك TSI EVO سعة 1.5 لتر ويولد 48 فولت.