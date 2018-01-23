الاتحاد يصدر بيان حول تجديد عقد المولد

نواف السالم(صدى):

أكدت إدارة نادي الاتحاد في بيان رسمي اليوم الثلاثاء، أن فهد المولد وقع رسميا تجديد عقده مع النادي لمدة 4 سنوات.

وقالت إدارة نادي الاتحاد عبر بيان رسمي: تابع المركز الإعلامي بنادي الاتحاد ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من شائعات يتم الترويج لها بهدف التشويش على مسيرة النادي وضرب العلاقة بين مجلس الإدارة وجماهير النادي الوفية.

وأكد البيان، على أن ما تم إعلانه مؤخرا بشأن تجديد عقد اللاعب فهد المولد لمدة أربعة مواسم بصفة نهائية ودون أي اشتراطات أو بنود تمنح حق إلغاء التجديد.