أبا الخيل: رعاية ولي العهد لمؤتمر ترسيخ منهج أهل السنة تزيده أثرًا

علي القحطاني (صدى):

ترأس مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عضو هيئة كبار العلماء الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل، الاجتماع الثامن للجنة العليا للمؤتمر الدولي لجهود المملكة في ترسيخ وتأصيل منهج أهل السنة والجماعة والدعوة إليه ودعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية، برعاية سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وقال أبا الخيل: نأمل أن يخرج المؤتمر، الذي يزداد أثراً برعاية سمو ولي العهد، بالصورة التي تليق بالجامعة وبهذا الوطن عبر وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي للوصول إلى أكبر شريحة مستهدفة للمؤتمر.

وشدد رؤساء اللجان على ضرورة بذل قصارى الجهد لتحقيق المأمول من هذا المؤتمر في ظل ما تحظى به الجامعة من عناية ورعاية واهتمام من حكومة البلاد.