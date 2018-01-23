الجيش المصري الثاني يقضي على تكفيريين ويدمر نفقا بشمال سيناء

القاهرة(صدى):

نجحت قوات إنفاذ القانون بالجيش المصري الثاني الميداني، بشمال سيناء بالتعاون مع القوات الجوية خلال الأيام القليلة الماضية، في القضاء على فردين تكفيريين شديدي الخطورة، وضبط 2 آخرين أثناء استعدادهما لتنفيذ عملية إرهابية ضد القوات، مع ضبط عدد من الأفراد المشتبه بهم وجار التحقيق معهم بواسطة الجهات الأمنية.

كما تم اكتشاف وتدمير عددا من الأوكار تستخدمها العناصر التكفيرية في الاختباء ومراقبة القوات، وتدمير عربة دفع رباعى مفخخة كانت معدة لاستهداف القوات ، فضلاً عن تدمير 6 عبوة ناسفة كانت معدة لاستهداف القوات على محاور التحرك، بالإضافة إلى اكتشاف وتدمير جسم نفق رئيسى بعمق 10 م على الشريط الحدودي بشمال سيناء، وعثر بداخله على ” موتور سحب – كابلات كهرباء ”

وفي إطار إحكام السيطرة على المعابر المؤدية إلى شمال سيناء، تم ضبط عربة بداخلها كمية كبيرة من المواد التى تستخدم فى تصنيع وتشغيل العبوات الناسفة كانت فى طريقها للعناصر التكفيرية وضبط 3 عربات بداخلهم كمية من المواد المخدرة ، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، فضلا عن تواصل قوات الجيش الثاني الميداني جهودها للقضاء على العناصر التكفيرية والإجرامية بشمال سيناء .