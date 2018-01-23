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” الحريري ” يوجه مؤسسات لبنان الحكومية بخفض موازنتها في 2018

” الحريري ” يوجه مؤسسات لبنان الحكومية بخفض موازنتها في 2018
بيروت(صدى):

أكد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري ، على ضرورة أن تخفض جميع المؤسسات الحكومية موازناتها للعام الجاري 2018 ، بنسبة تصل إلى 20% ، على هامش إجراءات التقشف .

وأصدر مكتب ” الحريري ” بيانًا اليوم الثلاثاء ، يوجه خلاله بضرورة خفض التكاليف بما يتماشى مع سياسة ترشيد الإنفاق والسيطرة على الأوضاع المالية العامة ، مضيفًا في تعميمه ” يطلب من جميع الإدارات المعنية بهذا التعميم إعادة تقديم مشروع موازنتها المخفضة الى وزارة المالية وإلى سلطة الوصاية بحسب الأنظمة المالية المرعية الإجراء، وذلك في مهلة اقصاها أسبوعين من تاريخ هذا التعميم ” .


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