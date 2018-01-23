هروب شاكيرا يهددها بدخول السجن

أماني الغامدي(صدى):

كشفت وسائل إعلام عالمية ، عن اتهام النجمة الكولومبية الشهيرة شاكيرا منذ عدة أشهر بإخفائها ملايين الدولارات واليوروهات؛ حيث أرسلت مبالغ مالية من حقها كمؤلفة لأحد البنوك الخفية في مالطا وحاولت التهرب وعدم دفع الضرائب في إسبانيا ما قد يعرضها للسجن.

مؤكده، أن السلطات الإسبانية تريد التحقيق في أموال شاكيرا من الفترة 2011 وحتى 2014، وتدعي أنه كان ينبغي أن تدفع ضريبة على أرباحها، وسيتعين على رؤساء النيابة العامة الآن تحديد ما إذا كانوا يتفقون مع مصلحة الضرائب، وسيبدأون بالإجراءات القانونية بشكل رسمي.