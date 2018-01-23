جامعة أم القرى تعلن عن 8 الأف رقم طلب مرشح للدخول لاختبارات الدراسات العليا

حسين العلي(صدى):

أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة أم القرى عن أكثر من 8 الآف رقم طلب من المرشحين والمرشحات لدخول الاختبارات التحريرية للقبول في برامج الدراسات العليا للعام الدراسي 1439-1440هـ لمرحلة الدبلوم العالي ، والماجستير والدكتوراه ، والتي تبدأ الاختبارات التحريرية بها اعتباراً من يوم الأحد المقبل الموافق لـ 11/5/1439هـ ، حتى يوم الاثنين 1439/5/19هـ، وفقاً للجدول المدرج على الموقع الرسمي للعمادة.

وأكد عميد الدراسات العليا الدكتور سعيد بن عبدالرحمن الحارثي ” أن الطلبة المرشحين لدخول الاختبارات التحريرية بلغ نحو 8 الأف طالباً وطالبة الذين تقدموا على برامج الدبلوم العالي ودرجتي الماجستير والدكتوراه والتي يتم تقديمها من خلال 14 كلية بمقر الجامعة الرئيس بمكة المكرمة وفرعها بالكلية الجامعية بالقنفذة ،لافتاً أنه يجب الحضور قبل موعد الاختبار التحريري بنصف ساعة، مع ضرورة إحضار مستندات إشعار القبول من حساب المتقدم في بوابة القبول الموحدة ،و صورة الهوية الوطنية مع الأصل للمطابقة ،وصورة مصدقة من وثيقة التخرج ،وصورة مصدقة من كشف الدرجات ،وما يثبت اجتياز اختبار القدرات للجامعيين، واختبار اللغة الإنجليزية ،ووثيقة الدبلوم العالي للمتقدمين على درجة الماجستير بكلية التربية.

وثمن عميد الدراسات العليا دعم وتوجيهات معالي مدير الجامعة الدكتور بكري بن معتوق عساس مما ساهم تنفيذ برنامج القبول وفقاً للمواعيد المحددة مسبقاً ، مشيداً بأشراف وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور ثامر بن حمدان الحربي لعملية القبول ، كما أشاد بجهود كافة العاملين في عمادة الدراسات العليا وكافة الكليات والاقسام المشاركة في برامج الدراسات العليا .