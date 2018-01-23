جامعة القصيم تستعد لاستقبال سيارات الطالبات بأكثر من 5000 موقف

سالم المطيري(صدى):

أعلنت إدارة المشاريع بجامعة القصيم، اليوم الثلاثاء، من انهاء استعداداتها لاستقبال سيارات الطالبات بالمدينة الجامعية بالمليداء، حيث تم تجهيز حوالي 5655، موقفا للسيارات، وذلك في إطار جهود الجامعة التي أعقبت قرار السماح للمرأة بالقيادة والمقرر تنفيذه بتاريخ 10/10/1439هـ.

وتواصل إدارة المشاريع دراستها الميدانية لمواقع باقي كليات الجامعة النسائية بالمحافظات، وذلك لتجهيز مواقف للسيارات في كل منها بما يتناسب مع عدد الطالبات في كل محافظة بالمنطقة، حيث تقوم الإدارة حاليا بدراسة موقع مجمع كليات العلوم والمجتمع بمحافظات عنيزة والمذنب والبدائع والبكيرية، بالإضافة إلى مجمع كليات الرس ومناطق الطرفية والنبهانية وعقلة الصقور وضريه، وكليات مدينة بريدة ومنها الفروسية والصفراء، فضلا عن تجهيز قاعة دراسية قيد الإنشاء بالأسياح، حيث تم رفع التصور النهائي للمختصين لاعتماد مخططات المشاريع ومن ثم الشروع بالتنفيذ.

وتفاعل معالي الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود، مدير الجامعة، مع الأمر السامي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الصادر قبل أربعة أشهر في يوم 6 محرم الماضي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة وفق الضوابط الشرعية والنظامية، حيث وجه معاليه عقب صدور الأمر السامي مباشرة بإعادة تخطيط مواقف كليات الطالبات في كافة الكليات النسائية بالجامعة.