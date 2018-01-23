الرئيس الكوستاريكي يبحث مع ” القصبي ” سبل تعزيز التعاون بين البلدين

سعيد العجل(صدى):

استقبل فخامة رئيس جمهورية كوستاريكا السيد لويس غييرمو سوليس ريفيرا معالي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة والاستثمار، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المكسيك حماد بن غانم الرويلي.

ونقل معالي وزير التجارة والاستثمار خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – لفخامته.

وبحث معالي الدكتور القصبي مع فخامة الرئيس سُبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة، وزيادة تبادل الخبرات، وتشجيع وتنمية التبادل التجاري، وبحث الاستثمارات في مجال الطاقة المتجدده والقطاع الزراعي والبنيه التحتيه، بالاضافة الى استعراض الفرص الاستثماريه التي تساهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠.

الجدير بالذكر أن الوفد الذي يرأسه معالي وزير التجارة والاستثمار يشارك فيه كل من صندوق الاستثمارات العامة، ووزارة البيئة والمياه والزراعة ، ووزارة الخارجية، والهيئة العامة للاستثمار، والشركة السعودية للاستثمار الزراعي والحيواني ” سالك ” .

