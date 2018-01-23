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الأمير تركي الفيصل يؤكد دور المملكة في التصدي للنشاط الإيراني المتهور

الأمير تركي الفيصل يؤكد دور المملكة في التصدي للنشاط الإيراني المتهور
نايف السالم(صدى):

أشاد رئيس الاستخبارات السابق صاحب السمو الأمير تركي الفيصل بدور المملكة واحترامها المستمر للدول المجاورة لها ، حيث إنها لا تسعى للتدخل في شؤونها ، مشيرًا إلى أن مثل هذه الاتهامات السياسية يمكن توجيهها إلى إيران كونها الدولة المسؤولة عن دعم الفصائل الإرهابية في بؤر الصراع على مستوى الشرق الأوسط .

وأوضح ” الفيصل ” إن المملكة ليست المسؤولة عن إرسال القوات إلى الدول الأخرى مثلما تفعل طهران دفاعًا عن مصالحها في سوريا والعراق أو اليمن ، قائلًا ” لا أفهم كيف يتهم البعض المملكة بالتوسع ” .

ولفت الأمير تركي الفيصل إلى أن ما تقوم به المملكة اليوم هو للدفاع عن عن مصالحها في مواجهة الأنشطة المتهورة التي تتبعها إيران في بؤر المنطقة الساخنة .


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