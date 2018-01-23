بالصور.. صحة الطائف تبدأ التشغيل التدريجي لمستشفى المحاني العام

حسين العلي(صدى):

تبدأ الصحه في الطائف غدا الاربعاء التشغيل التدريجي لمستشفى المحاني ويقف مدير الشؤون الصحيه صالح بن سعد المونس وقيادات صحة الطائف ميدانيا على مراحل التشغيل التدريجي التي تنطلق غدا بالعيادات الخارجيه للمستشفى وتشمل عيادة الاطفال

عيادة النساء والولاده وعيادة الباطنه

عيادة الجراحه وعيادة العظام وعيادة الكلى مره واقسام الصيدليه والمختبر

والاشعه والسجلات الطبيه وقسم التغذيه بالمستشفى

ومن المتوقع التدرج في تشغيل بقية الاقسام خلال الاسابيع القادم للوصول للتشغيل الكامل للمستشفى

اوضح ذلك عبدالهادي الربيعي المتحدث الرسمي لصحة الطائف مؤكدا ان يخدم اهالي منطقة المحاني وماجاورها بسعة 50 سرير

٢٢سرير تنويم رجال

٢٢سرير تنويم نساء

٢سرير عزل

٤اسره عنايه مركزه

وتشمل أقسام المستشفى على الطواري والتي تضم 7 أسره موزعه لاقسام النساء والرجال وغرفة إنعاش

عيادة فحص رجال واخرى نساء

وقسم الولاده والذي يضم ٣ غرف ولاده

وقسم عنايه مركزه وتشمل أربعة أسره وسرير للعزل

كما تم تشغيل الملف الطبي الالكتروني الموحد بجميع أقسام المستشفى.