رجل يغتصب ابنة أخيه العشرينية ويخفي جريمته بوضعها في الثلاجة

لندن(صدى):

تعرضت فتاة شابة للاغتصاب والقتل من قبل عمها قبل أن يتم وضع جسدها في الثلاجة لمدة يسيرة لإخفاء ملامح الجريمة .

وأعلنت الشرطة البريطانية تفاصيل الحادث مؤكده ، أنه تم إختطاف سيلين دوخران (20 عاما) وامرأة ثانية من قبل شاب يدعى ” مجاهد أرشيد ” البالغ من العمر (33 عاما) ، تم استدراجهما الى منزل يحتوي على 6 غرف نوم بمساعدة موظف يعمل معه اسمه فنسنت تاببو (28 عاما)، وهناك قام باغتصابهما .

ولم يغفل المجرم الملقب ” أرشيد ” من تهيء الظروف الكاملة لذلك، فحاول كتم صوتهما بلاصقات وتكبيل أيديهما، واقترف جريمته المروعة بحق ابنة أخيه، ولم يكتف بذلك فحاول إخفاء معالم الجريمة في ثلاجة، فيما تمكنت المرأة الثانية من الهروب والابلاغ عنه.