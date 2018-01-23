القبض على سارق المحلات في ربوع العين

نايف السالم(صدى):

ألقت الجهات الأمنية بمحافظة أضم، القبض على مواطن بعد مطاردته على الأقدام، سرق عددًا من المحلات التجارية بمركز ربوع العين شمال المحافظة.

وقالت مصادر، أن المواطن في العقد الثاني من العمر وكان يخطط لسرقة أحد المحلات التجارية، مؤكدةً أن الجهات الأمنية بأضم لن تتهاون في ردع كل من تسول له نفسه العبث بممتلكات المواطنين.

وشهد مركز ربوع العين مؤخرًا عمليات سطو وسرقة لمنزل أحد المواطنين وسرقة محطتين للوقود وسوبر ماركت، فضلا عن الاعتداء على إحدى المكتبات بالمركز وسط مخاوف واستياء الأهالي من تكرار وتطور تلك الجرائم التي قد ينتج عنها ما لا يحمد عقباه، مطالبين باستحداث مخفر للشرطة بالمركز.