طريقة سهلة لكشف خدعة التحايل على ضريبة القيمة المضافة

حمود العنزي(صدى):

قال حساب العناية بالعملاء التابع لضريبة القيمة المضافة، إن الرقم الضريبي الموجود على الفواتير يتكون من 15 خانة فقط.

ورد حساب العناية بالعملاء التابع لضريبة القيمة المضافة عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، على تساؤل مواطن قال إن معه فاتورتين، واحدة بها 12 خانة والأخرى 13 خانة، ولا يعلم من منهما السليمة.

وأوضح حساب العناية بالعملاء أن الرقم الضريبي يتكون من 15 خانة، ويمكنك تقديم بلاغ على المنشآت المخالفة عبر تطبيق الضريبة المضافة، أو عبر مركز الاتصال 19993.