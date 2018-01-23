فورد موستانج شيلبي GT500 تتجهز لمعرض شيكاغو بقوة 700 حصان

واشنطن(صدى):

مع مرور معرض ديترويت باتت العيون في أمريكا صوب معرض شيكاغو للسيارارت المقرر انطلاقه في بداية شهر فبراير المقبل ، فيما أعلن منظمو المعرض عن السيارات التي ستظهر خلال فعالياته ومنهم فورد موستانج شيلبي GT500.

ويتوقع أن تأتي السيارة بمحرك 5.2 لتر بشاحن فائق V8 ويعتمد على نفس الوحدة في طرازات GT350 وGT350R ولكن بزيادة القوة الحصانية لتبلغ 700 حصان بعد أن كانت 526 حصان وهو ما يعني أن هذه السيارة يمكنها منافسة دودج تشالنجر SRT Hellcat التي تأتي بقوة 707 حصان وشيفروليه كمارو ZL1 بقوة 650 حصان وكلاهما يأتي بمحرك V8 بشاحن فائق .

واذا صحت هذه الأرقام لسيارة موستانج الجديدة ، فستكون أقوى من فورد GT التي تحمل محرك سعة 3.5 لتر V6 بشاحنين توربينيين بقوة 647 حصان ولكن GT ستظل أخف في الوزن . وكانت آخر نسخ شيلبي GT500 قد طرحت في الفترة من 2007 الى 2009 وكانت بمحرك 5.4 لتر V8 بشاحن فائق بقوة 500 حصان أو 540 حصان لنسخة GT500 KR.