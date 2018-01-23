نصائح هامة عند التخطيط للحمل بعد الـ 35

متابعات(صدى):

هناك عدة أمور تساعد على أن تكون الولادة بعد الـ 35 طبيعية، كما توجد إجراءات تسهل حدوث الإخصاب، وتعزّز صحة الحمل نفسه.

إليك بعض الخطوات الهامة عند التخطيط للحمل بعد الـ 35:

* تعديل نمط الحياة، بزيادة ساعات النوم، وتحسين جودته.

* تخفيف الوزن الزائد، وتحسين تدفق الدورة الدموية عن طريق النشاط البدني، مع تقوية عضلات الحوض.

* مواصلة التمارين الخفيفة والمشي بعد حدوث الحمل.

* التغذية المتوازنة، بزيادة حصة الخضروات والفواكه والمكسرات والحليب قليل الدسم والبروتين الخالي من الدهون، والحد من كمية النشويات، وتفادي المخبوزات الجاهزة.

* تحسين الرابطة الزوجية، خاصة مع وجود تقلبات في المزاج خلال هذه المرحلة، والحاجة إلى تقوية الصلة الحميمية مع الزوج.

* زيادة طبيب الأسنان، وعلاج أية مشاكل في اللثة أو تسوس الأسنان.

* في حالة وجود مشاكل بالمفاصل عليك مراجعة الطبيب، واتباع التوصيات العلاجية بما في ذلك العلاج الطبيعي لتقوية عضلات المفاصل.