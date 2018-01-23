4 فوائد للبطاطس على صحة الإنسان

متابعات(صدى):

تُعد البطاطس من الأطعمة التي يفضلها الكثير من الناس، ويتناولونها بطرق مختلقة، ولكن ليس الكثير منا يعرف أن لها فوائد عديدة للصحة والبشرة، لذا ستعرض ” صدى ” أبرز هذه الفوائد.

تحتوي البطاطس على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم، فهي تُعالج النحافة، كما أنها تعمل على تسهيل الهضم وحماية المعدة من الاضطرابات وعصر الهضم.

كما أن لها إفادة كبيرة لمرضي ” الروماتيزم ” ؛ فهي تعالج التهابات العضلات والمفاصل؛ لاحتوائها على كمية كبيرة من العناصر الهامة، لصحة الجسم والمفاصل.

وفي هذا السياق أيضًا، أثبتت بعض الأبحاث أن البطاطس تحتوى على خصائص مضادة للأورام؛ لذا فهي تحمى الجسم من الاصابة بالسرطان بجميع انواعه .