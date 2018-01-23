سياح يقاضون مطعما بسبب فاتورة

روما(صدى):

تقدم 4 سياح من طلاب يابانيين، بشكوى بالشرطة ضد مطعم قرب ساحة ماركوس في مدينة البندقية بضجة كبيرة في إيطاليا ، بسبب ارتفاع سعر الفاتورة بطريقة مبالغ فيها حيث وصلت الي 1100 يورو، ما اسفر عن تدخل عمدة المدينة لمعرفة سبب هذه الفاتورة الخيالية .

وكان تناول الطلاب أربع شرائح من اللحم المشوي وفواكه بحر مقلية، بالإضافة إلى قارورة مياه فقط .

من جانبه، أعلن عمدة المدينة، لويجي بروغنارو في تصريحات لصحف محلية، التحقيق في الأمر لمعرفة ملابسات الموضوع.

وكتب بروغنارو على حسابه في ” تويتر ” : ” إذا ثبت التصرف غير اللائق هذا، سنقوم بكل ما وسعنا لمعاقبة المسؤولين عن ذلك ” .