بالصور.. أمير الباحة يكرم 40 طالبا حققوا مراكز متقدمة في المسابقات التربوية

إبراهيم الزهراني(صدى):

كرم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، 40 طالباً وطالبة بالمنطقة حققوا مراكز متقدمة على مستوى المملكة في المنافسات والمسابقات التربوية المختلفة، حيث أعلن سموه عن تقديمه لمكافآت مالية للطلاب والطالبات الفائزين نظير ما حققوه من منجزات تسجل باسم المنطقة، وذلك دعماً من سموه لتحفيزهم على تحقيق المزيد من التميز والتفوق العلمي لخدمة وطنهم .

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه في الإمارة اليوم ، مدير عام التعليم بمنطقة الباحة سعيد بن محمد مخايش ومساعديه وعدد من القيادات التعليمية والطلاب الفائزين .

وهنأ سمو أمير منطقة الباحة الطلاب المكرمين، متمنيًا لهم المزيد من التوفيق والنجاح في تحقيق التميز العلمي .

ونوه سموه بما توليه القيادة الرشيدة – ايدها الله – من رعاية واهتمام بقطاع التعليم، حاثاً سموه على بدل المزيد من الجهود وتوفير البيئة التعليمية الجاذبة التي تجعل من أبنائنا وبناتنا لبنة صالحة في المستقبل.

من جانبه اعرب مخايش عن بالغ شكره وامتنانه لسمو أمير منطقة الباحة على دعمه الغير مستغرب من سموه الكريم ورعايته الكريمة لأبنائه الطلاب المتفوقين ولكل ما يتعلق بالتعليم في المنطقة، مؤكداً أهمية تكريم الطلاب المتفوقين لما يمثلونه في حياة أممهم ورقي أوطانهم باعتبارهم أنموذجاً للأمل المشرق لمسيرة التنمية الوطنية بسواعدهم البناءة وعقولهم النيرة التي عليها عماد رقي الوطن وتقدمه مهنئاً الطلاب المتفوقين بهذا الإنجاز المشرف .

كَمَا ألقى الطالب علي عاتق كلمة خلال الاستقبال أعرب فيها باسمه واسم الطلاب المكرمين عن سعادتهم بلقاء سموه، مقدماً شكره لأمير منطقة الباحة على استقباله لهم وتكريمهم، مؤكدًا أن هذا التكريم سيكون له الأثر الإيجابي لتحقيق المزيد من التفوق والنجاح .

وفي نهاية الاستقبال سلم أمير منطقة الباحة الشهادات التقديرية والهدايا التذكارية للطلاب المتفوقين ، ثم التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.

حضر الاستقبال مدير عام مكتب سمو أمير المنطقة أحمد بن صالح السياري ومدير عام العلاقات العامة والإعلام بإمارة منطقة الباحة خضر بن عبدالرحمن الغامدي.

