مانشستر يونايتد أغنى ناد في العالم متفوقا على الريال

نواف السالم(صدى):

استطاع نادي ” مانشستر يونايتد ” الإنجليزي الحفاظ على موقعه كأغنى نادي كرة قدم في العالم من حيث الإيرادات، متفوقًا على ريال مدريد الذي يأتي في المركز الثاني، ليأتي نادي برشلونة في المركز الثالث بإيرادات بلغت 648.3 مليون يورو.

كما تصدر مانشستر يونايتد قائمة شركة ” ديلويت ” الخاصة كأغنى أندية كرة القدم للمرة العاشرة بعدما حقق إيرادات بلغت 676.3 مليون يورو موسم 2016-2017 بفارق 1.7 مليون يورو عن الريال حامل لقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

و بذلك تصدر مانشيستر يونايتد 10 أندية إنجليزية في قائمة أعلى 20 ناديًا، من حيث الإيرادات، وضمت القائمة ثلاثة أندية من إسبانيا ومثلها من ألمانيا وإيطاليا إضافة إلى ناد فرنسي واحد.