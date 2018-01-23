الردع السعودي: قطر اشترت 8 كويتيون للإساءة للمملكة

طلال الضوي(صدى):

كشف حساب الردع السعودي بموقع ” تويتر ” ، أن قطر استطاعت شراء بعض المرتزقة الكويتيون؛ للعمل على الإساءة إلى المملكة عبر الموقع الاجتماعي.

ونشر الحساب قائمة بهؤلاء الأشخاص، معلقاً:” يواصل بعض المرتزقة الكويتيون الذين تم شرائهم بالريال القطري للإساءة للسعودية حيث اتخذ من تويتر منصة لهم للتطاول والإساءة لـ السعودية وشعبها وقيادتها متجاهلين كلمة الشيخ الوالد صباح الاحمد بعدم الإساءة للسعودية ” .

والشخصيات هي: ” حسن الزغبي، عبدالله الصالح، جراح اللغيصم، خالد السداح، صالح الملا، عبيد الوسمي، فجر السعيد، حامد العلى ” .