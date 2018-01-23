القبض على صاحب مركبة إثر ممارسات خاطئة بـ ” طبرجل “

غازي الشراري(صدى):

تمكنت دوريات المرور السرية بشعبة مرورمحافظة طبرجل، اليوم الثلاثاء، من ضبط عدد من المخالفات المرورية.

وتضمنت المخالفات: القاء القبض على قائد مركبة من نوع جيب بكب تويوتا قام بممارسات خاطئه منها التفحيط والتظليل والسير بدون لوحات، وطمس معالم المركبة، ووضع عبارات وملصقات على المركبة.

وقالت”المرور” إنه تم التعامل مع المخالف وفقاً للأنظمة المعمول بها وتطبيق لائحة الجزاءات المرورية عليها .

وتأتي هذه الحملات المرورية في إطار الأعمال الميدانية التي تقوم بها الشعبة لتوفير السلامة المرورية لمستخدمي الطريق.