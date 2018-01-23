بالصور.. ” كلية الاتصالات ” ترحب بالمتدربين وتؤكد الالتزام بالزي المدرسي

حمود العنزي (صدى):

ناشد عميد كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض الدكتور احمد بن عبدالله الخليفة، المتدربين بضرورة الانتظام والالتزام بالأنظمة واللوائح والزي الرسمي للكلية والاجتهاد في التحصيل العلمي أثناء فترة التدريب.

وأوضح ” الخليفة ” خلال كلمته أمس في برنامج استقبال المتدربين المستجدين للفصل التدريبي الثاني، أن الكلية تقدم جميع ما يحتاجه المتدربون من استشارات وتوجيهات، ما يخدم تهيئتهم وتعريفهم بأنظمة الكلية ولوائحها.

يُذكر أن كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض تستقبل 188 متدربًا ضمن برنامج استقبال المتدربين المستجدين للفصل التدريبي الثاني 1438/ 1439هـ، والذي نفذته إدارة الخدمات الإرشادية بوكالة الكلية لشؤون المتدربين على مسرح الكلية.