رجل يعتدي جنسيا على كلبة

بيروت(صدى):

في واقعة شاذة على المجتمع العربي ، أقدم رجل لبناني إغتصاب كلبة في منطقة خلدة اللبنانية ، ما أسفر عن إصابتها بجروح خطيرة كادت تودي بحياتها .

وتعود الواقعة عندما عثر أحد الاشخاص على كلبة تعرضت للأعتداء بطريقة وحشية وتسيل منها الدماء ، وقام نقلها لعيادة بيطرية بالمنطقة .

وبعد معاينة الطبيب البيطري المختص نضال حسن لها قال في تصريحات إعلامية ، أنها عانت الكثير، أضاف أنّ الجروح العميقة بلغت حوالي 7 سم داخل ” مهبل ” الكلبة وذلك بإستعمال آلة حادة قد حُددت بوضوح، بالإضافة إلى جرحين اثنين حول رقبتها.

وأشار حسن إلى أن هذا الفعل لا يمكن أن يقوم به حيوان، مما يجعل السيناريو الأكثر واقعية أن رجلاً قام بإغتصابها فإستعمل السكين أو آلة حادة أخرى لتوسيع القناة، ما يفسّر الطعنات والشقوق من الداخل، محاولاً قتلها أيضاً.‎