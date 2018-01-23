” ميدو ” يوضح طريقة انجاح صفقة انتقال لاعبي المملكة إلى الليجا

نواف السالم(صدى):

قال لاعب منتخب مصر السابق أحمد حسام ميدو، إن صفقة انتقال لاعبي المملكة إلى الدوري الإسباني، كانت تحتاج إلى أن يكون هناك إجبار للأندية بإشراك اللاعبين في المباريات.

وقال ” ميدو ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” صفقة اللاعبين السعوديين والليجا ممتازه اذا كان هناك بند يجبر الأندية على مشاركة اللاعبين في المباريات لعدد دقائق محدده، إما لو لم يشارك هؤلاء اللاعبون في المباريات بانتظام فهذا معناه ان المنتخب السعودي سيتأثر بالسلب في كاس العالم من احتراف هؤلاء اللاعبين ” .

يجدر الإشارة إلى أنه جاء على رأس اللاعبين المحترفين في الدوري الإسباني كل من فهد المولد ويحيى الشهري إلى ليجانيس، وسالم الدوسري إلى فياريال.