مخطط قطري شيطاني لتسميم الانتخابات الرئاسية المصرية عبر ” الجزيرة “

طلال الضوي(صدى):

يواصل النظام القطري، بث سمومه؛ لتعكير صفو المنطقة العربية، باستغلال الأحداث الهامة للبلاد العربية، وعلى رأسها الانتخابات الرئاسية المصرية التي من المتوقع إجراؤها في الفترة مابين 8 فبراير وحتى 8 مايو.

وكشفت مصادر ذات صلة بقناة ” الجزيرة ” الإعلامية منصة قطر لتنفيذ أجنداتها الخاصة للتخريب، عن وجود مخطط بدعم من تنظيم الحمدين؛ لإفساد مشهد الانتخابات المصرية.

وقالت المصادر إن تنظيم الحمدين طالب الإعلامين بأن ينتظرو قرارًا هامًا يتعلق بالمرشح الرئاسي الذي سيتم دعمه عبر منصاتهم الإعلامية، موضحة أن خطة ” الحميدن ” ، تشمل مواقع إلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي التي يشرف عليها ويقودها الجيش الإلكتروي التابع لعزمي بشارة.

وأشارت المصادر إلى أن خلايا ” بشارة ” بدأت بالفعل في التحرك عبر منظومة إعلامية عابرة للحدود من أجل فبركة الأخبار وتحريف التصريحات؛ لاستهداف داعمي فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والمرشح للانتخابات المقبلة.

وتشمل محاور الخطة القطرية الخبيثة؛ لتسميم الانتخابات الرئاسية، تنفيذ حملات لتشةيع مصر ورئيسها عبد الفتاح السيسي، بالإضافة لاستهداف داعمي السيسي عبر فبركة الأخبار وتحريف المواقف، وهو ما يُجيده إعلام تنظيم الحمدين.

وتعتمد الخطة القطرية على الترويج لمرشح رئاسي أخر، على أن يكون مرتبطًا بأجندات قطر في المنطقة؛ لتحركه من أجل تنفيذ مخططاتها التخريبية في المنطقة.

وتتضمن مراحل تنفيذ خطة تنظيم الحمدين، التعاقد مع محللين عرب وأجانب متعاطفين مع الإخوان؛ للظهور عبر الجزيرة، بجانب تخصيص بث مباشر لقناة الفتن بشكل شبه يومي قبل الانتخابات بأسبوعين، وضخ مبالغ مالية في قنوات إخوانية ؛ والتي تبث برامجها من تركيا ولندن؛ لتشويه الانتخابات، والصيد في الماء العكر.