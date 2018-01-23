وزير الدفاع الأمريكي: عمليات تركيا ضد ” عفرين ” تعرقل دحر ” داعش “

واشنطن(صدى):

صرَّح جيمس ماتيس، وزير الدفاع الأمريكي، بأن العمليات العسكرية التي تشنها تركيا على منطقة عفرين شمال سوريا، من شأنها عرقلة دحر ” داعش ” في الدولة.

وأكد ” ماتيس ” ، أن العملية التركية تزيد الأزمة الإنسانية التي تمر بها سوريا، بالإضافة إلى عرقلتها العودة السلمية للاجئين إلى المنطقة، مشيراً إلى أن ذلك قد يستغله تنظيمي ” داعش ” و ” القاعدة ” الإرهابيين.

وتواصل القوات التركية شن عمليات عسكرية على منطقة عفرين، الأمر الذي أدى إلى نزوح مئات الآلاف من المنطقة وتهديد مئات الآلاف بالنزوج بحسب تقارير للأمم المتحدة.