قائمة أفضل 15 جهة ساهمت في تحسين نضج الخدمات

عادل الحربي (صدى):

حصدت وزارة التجارة والاستثمار، المركز الثاني ضمن الجهات االمساهمة في تحسين مؤشر نضج الخدمات الحكومية لقياس مستوى الرقمنة والتطوير.

وأوضحت الوزارة على حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أنها تحل ضمن قائمة أفضل 15 جهة ساهمت في رفع مستوى نضج الخدمات الحكومية عالية التأثير.

واحتلت وزارة التعليم المركز الأول ضمن قائمة أفضل 15 جهة ساهمت في تحسين مؤشر نضج الخدمات الإجمالي، لتأتي في وصافتها وزارة التجارة والاستثمار، تليها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ثم أمانة منطقة الرياض المركز الرابع.

كما حصدت وزارة العدل المركز الخامس في القائمة، ثم جامعة المجمعة في المركز السادس، لتحل جامعة الملك فيصل في المركز السابع، وجامعة الملك سعود في المركز الثامن، ثم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المركز التاسع، وجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز في المركز العاشر.

وتأتي الجهات التالية في آخر 5 مراكز في القائمة على الترتيب التالي ” أمانة الرياض، امانة العاصمة المقدسة، هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وزارة الخارجية، وزارة البيئة والمياه والزراعة “.