شركة أمريكية تبدأ رحلة بحث عن الطائرة الماليزية المفقودة

واشنطن(صدى):

بدأت شركة ” أوشن إنفينيتي ” الأمريكية، أمس الإثنين، رحلة بحث قد تكون الأخيرة عن طائرة الماليزية المفقودة ” إم إتش 370 ” ، وذلك مقابل 70 مليون دولار من ماليزيا تقدمها لها إذا توصلت لنتائج قبل 90 يوماً من بداية البحث.

وكانت الطائرة قد فقدت في مارس 2014، أثناء طيارنها من كوالالمبور إلى بكين، وعلى متنها 239 شخصاً، حيث رجح محققون أن شخصاً تعمد إغلاق جهاز البث في الطائرة قبل تحويل مسارها إلى المحيط الهندي.

وفشل كل من أستراليا والصين وماليزيا في الوصول إلى نتائج من عمليات بحث كلفت 200 مليون دولار أسترالي في مساحة 120 ألف كيلو متر مربع.