غياب الشهري عن مباراة ريال مدريد وظهور أول للمولد والدوسري في الليجا

نواف السالم(صدى):

يشارك الثنائي الدولي سالم الدوسري وفهد المولد في مبارايات فريقيهما في الجولة ال22 من الدوري الإسباني والتي ستبدأ في 3 فبراير القادم.

وسيواجه فياريال الذي يضم اللاعب سالم الدوسري فريق ريال بيتيس في إشبيلية في منافسة شرسة يحاول من خلالها الفريقان التقدم في ترتيب الدوري، كما سيستضيف ليفانتي الذي مع لاعبه فهد المولد نادي ريال مدريد.

بينما يغيب الدولي يحيى الشهري عن مباراة فريق ليغانيس أمام فريق ريال مدريد في إياب ربع النهائي من كأس ملك إسبانيا، وذلك نظرًا لانضمامه لمعسكر الأخضر الذي من المقرر أن ينتهي في 28 من يناير الجاري.