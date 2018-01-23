سيتروين تستبدل موديلي C5 وC6 بسيارات صالون أكبر في 2020

باريس(صدى):

تري سيتروين أنه من أجل النجاح في سوق السيارات في الوقت الحالي ، فهي في حاجة لتغطية جميع الفئات الرئيسية المطلوبة في قطاع السيارات ، وهذا الاعتقاد أدى لتفكير الشركة في تقديم سيارة صالون رائدة جديدة ستكون بديل لموديلات C5 في أوروبا وكذلك لموديلات C6 في الصين ويتوقع تقديم هذه السيارة الجديدة في الفترة بين 2019 و2020.

وقالت ليندا جاكسون الرئيس التنفيذي لسيتروين أن C5 الجديدة لن تكون في خطوط الانتاج ولكن سيكون بديلها سيارة صالون كبيرة لأن مثل هذه السيارة باتت تعتبر وسيلة لدخول عالم الكبار بين شركات السيارات ولتكون الشركة متكاملة بين السيارات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة والسيارات متعددة الاستخدامات في نفس الوت وبالتالي تحقيق أرباح متوقعة .

وستحمل السيارة المرتقبة تصميمها من الموديل التجريبي CXperience بطول 4.85 متر والذي ظهر في معرض باريس للسيارات في 2016. والأهم بالنسبة للشركة أن هذه السيارة الصالون الجديدة ستساعدها على تحسين مبيعاتها في الصين التي تعتبر ثاني أكبر أسواقها على الاطلاق مع استمرار تحسن مبيعات السيارات الصالون الكبيرة في الصين.