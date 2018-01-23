التبذير والاسراف في العزائم !

الثلاثاء 23
يناير
هياط الى حد القرف
يصب على يده والوصخين ياكلون غسيل يده
لم اشاهد اقبح واوصخ من عادات هذه الفئه
جمعو بين التخلف والغباء والغشامه والقذاره
عقل الواحد تنكه تقوله كوليسترول يقولك ابك انت علامك
المشكله الحكومه تحلم تبي تسوي رؤيه
كيف تتطور ونصف مجتمعك من القبائل هذه شرط لو تسأل عنه تلقاه متسلف الذبايح عشان يهايط والمشكله كل الحاضرين يدرون انه طفران ومتسلف
طيب ليش تهايط
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Tareq[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 56 دقيقة
هياط الى حد القرف
سلمان الروسان[ عدد التعليقات: 350 ] نشر منذ 43 دقيقة
يصب على يده والوصخين ياكلون غسيل يده
لم اشاهد اقبح واوصخ من عادات هذه الفئه
جمعو بين التخلف والغباء والغشامه والقذاره
عقل الواحد تنكه تقوله كوليسترول يقولك ابك انت علامك
المشكله الحكومه تحلم تبي تسوي رؤيه
كيف تتطور ونصف مجتمعك من القبائل هذه شرط لو تسأل عنه تلقاه متسلف الذبايح عشان يهايط والمشكله كل الحاضرين يدرون انه طفران ومتسلف
طيب ليش تهايط