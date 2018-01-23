القاضي ” الجدوع ” بخير ويكمل علاجه بمستشفى الملك خالد

علي القحطاني(صدى):

أكدت مصادر أن القاضي فهد بن عبد الرحمن الجدوع، قد تم نقله اليوم لقسم تنويم الرجال، بمستشفى الملك خالد بـ ” الخرج ” ، فهو لا يزال يتلقى العلاج بعد تعرضه لطلق ناري ظهر اليوم.

كما تمكنت الجهات الأمنية من إلقاء القبض على الجاني، وتجري الآن تحقيقاتها بشأن هذه الواقعة، ودوافع فاعلها، والذي تبين أنه رجل كبير في السن، وله عدة دعاوى مختلفة بالمحكمة ضد أولاده.

وكان القاضي ” الجدوع ” قد تعرض ظهر اليوم الثلاثاء، لطلق ناري وهو عائد من صلاة الظهر؛ لتصيبه الطلقة في كتفه، ونقل على إثرها إلى مستشفى الملك خالد بـ ” الخرج ” .

اقرأ أيضا