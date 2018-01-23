” العصيمي ” يدعو شاغلي الوظائف التعليمية لتحديث بياناتهم قبل انتهاء المدة

فاطمة المالكي(صدى):

دعا المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم، مبارك العصيمي، شاغلي الوظائف التعليمية في المدارس وإدارات التعليم وجهاز الوزارة بتحديث بياناتهم على نظام نور، قبل إغلاق خدمات النظام يوم 15/5/1439هـ.

وقال ” العصيمي ” في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” إشارة إلى التعميم الوزاري رقم ٦٧٦٠٥ تاريخ ٤-٥-١٤٣٩هـ يلزم شاغلي الوظائف التعليمية في المدارس وإدارات التعليم وجهاز الوزارة تحديث بياناتهم على نظام نور حيث ستغلق خدمات النظام لمن لم يقم بتحديث بياناته قبل تاريخ ١٥-٥-١٤٣٩هـ. وسيتم استكمال الإجراءات الإدارية مع الجهات ذات الاختصاص “.