” العصيمي ” يدعو شاغلي الوظائف التعليمية لتحديث بياناتهم قبل انتهاء المدة
دعا المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم، مبارك العصيمي، شاغلي الوظائف التعليمية في المدارس وإدارات التعليم وجهاز الوزارة بتحديث بياناتهم على نظام نور، قبل إغلاق خدمات النظام يوم 15/5/1439هـ.
وقال ” العصيمي ” في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” إشارة إلى التعميم الوزاري رقم ٦٧٦٠٥ تاريخ ٤-٥-١٤٣٩هـ يلزم شاغلي الوظائف التعليمية في المدارس وإدارات التعليم وجهاز الوزارة تحديث بياناتهم على نظام نور حيث ستغلق خدمات النظام لمن لم يقم بتحديث بياناته قبل تاريخ ١٥-٥-١٤٣٩هـ. وسيتم استكمال الإجراءات الإدارية مع الجهات ذات الاختصاص “.
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