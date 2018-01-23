رئيس الرائد: لن نهبط وسنحتل مركز جيد بنهاية الدوري

نواف السالم(صدى):

قال رئيس نادي الرائد، فهد المطوع، إنه يثق في فريقه ثقة كاملة، مؤكدًا أنهم لن يهبطوا في دوري المحترفين.

وأضاف ” المطوع ” : ” متعب المطلق الظهير الأيمن الشاب لنادي النصر من ضمن خيارات ‎الرائد، ولا توجد مفاوضات مع علي العواجي مهاجم الأهلي “.

وأشار إلى انه يطمأن جماهير الرائد، مؤكدًا: ” لن نهبط وسنظل ضمن أندية دوري المحترفيم، وسننهي البطولة في مركز جيد بإذن الله “.

وأوضح أن المدرب الروماني سيبيريا مستمر على رأس الجهاز الفني للرائد، مضيفًا أنه من أفضل المدربين الذين مروا على النادي